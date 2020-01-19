المملكة تُشارك في المعرض السادس لآثار دول مجلس التعاون الخليجي

الرياض(صدى):

شاركت المملكة ممثلة في قطاع التراث الوطني بالهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في المعرض الدوري المشترك السادس لآثار دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بدولة الكويت الذي اُفتتح الأربعاء الماضي في متحف الكويت الوطني، بإشراف من الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالاشتراك مع المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بدولة الكويت الشقيقة، ويستمر حتى الخامس عشر من فبراير المقبل.

وفي جناح المملكة عرضت 55 قطعة أثرية تغطي فترات زمنية مختلفة هي: العصور الحجرية، والعصر البرونزي، وفترة الألف الأول قبل الميلاد، وفترة ما قبل الإسلام، والعصر الإسلامي.

كما عرضت مجموعة من الأفلام الوثائقية عن التراث الحضاري للمملكة وعددٌ آخر من مطبوعات وإصدارات قطاع الآثار والمتاحف عن مجالات التراث الحضاري المختلفة، إضافة إلى مجموعة من الصور والمعلومات التاريخية عن العمق الحضاري للمملكة.

وسبق للمملكة استضافة المعرض الدوري المشترك لآثار دول مجلس التعاون في نسخته الثانية بالمتحف الوطني بالرياض خلال الفترة 27 محرم 1430هـ الموافق 24 يناير 2009م حتى 3 ربيع الأول 1430هـ الموافق 28 فبراير 2009م.