السياحة الإيرانية تنهار عقب إسقاط الطائرة الأوكرانية: إلغاء رحلات بنسبة 100%

طهران(صدى):

شهدت السياحة في إيران خلال الأيام الماضية انهيار كبير في أعقاب إسقاط الطائرة الأوكرانية بصاروخ الحرش الثوري الإيراني.

ويبدو أن الدول الأوروبية باتت تخسى الطيران في سماء إيران؛ حيث تم إلغاء رحلات أمريكا وكندا بنسبة 100%.

وكانت إيران اعترفت بإسقاط طائرة أوكرانية مدنية من خلال خطأ بشري، عبر صاروخ من الحرس الثوري الإيراني، مما أسفر عن مقتل الركاب على الطائرة