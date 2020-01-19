بالفيديو.. سخرية عارمة من لاعب انجليزي قام بدور حارس المرمى

ماجد محمد(صدى):

تعرض اللاعب ستيف كوك مدافع نادي بورنموث لسخرية بعد قيامه بدور حارس المرمى خلال مباراة فريقه أمام نورويتش سيتي بالجولة الـ 23 من الدوري الإنجليزي .

وخلال آدائه كحارس مرمى ، تصدى اللاعب للكرة بيده ، كما تعرض للطرد في الدقيقة 31 في لقطة طريفة أثارت سخرية الجمهور ، ليتم احتساب ركلة جزاء ضد الفريق الذي حسر بهدف نظيف .

كما ظهر اللاعب ساقطاً على الأرض قبل أن يمسك بالكرة بينما كان المرمى خالياً من الحراس ، ما زاد من سخرية نشطاء التواصل الإجتماعي وجمهور الملعب .