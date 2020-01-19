بالفيديو.. سخرية عارمة من لاعب انجليزي قام بدور حارس المرمى
تعرض اللاعب ستيف كوك مدافع نادي بورنموث لسخرية بعد قيامه بدور حارس المرمى خلال مباراة فريقه أمام نورويتش سيتي بالجولة الـ 23 من الدوري الإنجليزي .
وخلال آدائه كحارس مرمى ، تصدى اللاعب للكرة بيده ، كما تعرض للطرد في الدقيقة 31 في لقطة طريفة أثارت سخرية الجمهور ، ليتم احتساب ركلة جزاء ضد الفريق الذي حسر بهدف نظيف .
كما ظهر اللاعب ساقطاً على الأرض قبل أن يمسك بالكرة بينما كان المرمى خالياً من الحراس ، ما زاد من سخرية نشطاء التواصل الإجتماعي وجمهور الملعب .
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