متابعة تورط كندة علوش بتصريحات غريبة عن زوجها الأول

أميرة خالد(صدى):

ورطت إحدى المتابعات الفنانة السورية كندة علوش، في تصريحات غريبة عن زوجها الأول، تسببت في إثارة جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي .

ويبدو أن المتابعة نسبت لكندا تصريحات صادمة عن زوجها السابق السيناريست فارس الذهبي، دفعت الفنانة السورية للرد

وقالت المتابعة في منشور لها تداولته عبر حسابيها على “تويتر” وفيسبوك”: “لإن كندة علوش قالت على زوجها الأول إنه لم يكن متمسكا بها كي يتركها لافتة إلى أنها دائما ما كانت الطرف المتمسك باستمرار العلاقة بينهما والمحافظة عليها”.

وزعمت المتابعة أن كندة علوش صرحت في لقاء لها أنها فعلت ما بوسعها للمحافظة على علاقتهما وأنها كانت تتنازل كثيرا ظنا منها أن ما تفعله هو الصواب، و أنها تغاضت عن العيوب التي رأتها في زوجها وكانت تخلق له المميزات كي تراها وترضى به.

وقالت المتابعة إن ما فعلته الفنانة السورية لم يكن نقصا فيها أو ضعفا بقدر ما كان حبا لزوجها وعشم كبير إلا أنه كان شخصا ناقصا لم يستطع الفهم.

وحسب رواية المتابعة قررتكندة فجأة أن تترك زوجها لأنها استهلكت واستسلمت، مختتمة: “لما رجع ندمان وقرر يبوس رجلي حتى لو قدام الخلق عشان أرجعله قلتله أبعد يا شاطر مبعرفش عيال أصله سقط من نظري”.

و ردت كندة علوش عبر تويتر قائلة: “ما قلتش والله ما قلتش الكلام ده ولا في أي حتة ياريت ما تنشروا كلام مش متأكدين منو وشكرا”.