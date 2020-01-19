«مي عز الدين» تكشف سر عزوفها عن الزواج.. «شروطي صعبة»
كشفت الفنانةالمصرية مي عز الدين عن سر عزوفها عن الزواج بالتزامن مع عيد ميلادها الأربعين ، رغم تودد الكثيرين إليها ورغبتهم في الإرتباط بها .
وقالت “عز الدين ” في لقاء تليفزيوني ” متطلباتي صعبة جداً ، كما أنني لن أترك عملي لإرضاء زوجي ” .
واعترفت “مي ” بأنها مرت بحالة من الإكتئاب لكنها أكدت أنها لا تترك نفسها لتلك المشاعر السلبية وتتجنب أدوية الإكتئاب خوف من إعتيادها عليها ، وتلجأ لممارسة أي نشاط تحبه .
كما كشفت سر إصطحابها لحراسة خاصة ، مشيرة إلى أن والدتها تخشى عليها لذلك تصطحب معها البودي جارد .
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