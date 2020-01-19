«مي عز الدين» تكشف سر عزوفها عن الزواج.. «شروطي صعبة»

القاهرة(صدى):

كشفت الفنانةالمصرية مي عز الدين عن سر عزوفها عن الزواج بالتزامن مع عيد ميلادها الأربعين ، رغم تودد الكثيرين إليها ورغبتهم في الإرتباط بها .

وقالت “عز الدين ” في لقاء تليفزيوني ” متطلباتي صعبة جداً ، كما أنني لن أترك عملي لإرضاء زوجي ” .

واعترفت “مي ” بأنها مرت بحالة من الإكتئاب لكنها أكدت أنها لا تترك نفسها لتلك المشاعر السلبية وتتجنب أدوية الإكتئاب خوف من إعتيادها عليها ، وتلجأ لممارسة أي نشاط تحبه .

كما كشفت سر إصطحابها لحراسة خاصة ، مشيرة إلى أن والدتها تخشى عليها لذلك تصطحب معها البودي جارد .