  • الأحد 19

    يناير

  1. الرئيسية
  2. الوظائف
  3. وظائف شاغرة للرجال والنساء بمستشفى الأمير محمد بن عبد العزيز بالرياض

وظائف شاغرة للرجال والنساء بمستشفى الأمير محمد بن عبد العزيز بالرياض

وظائف شاغرة للرجال والنساء بمستشفى الأمير محمد بن عبد العزيز بالرياض
فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت مستشفى الأمير محمد بن عبدالعزيز بالرياض عن توفر وظائف شاغرة للرجال والنساء ، على أن تكون الأولوية للمواطنين ، وفقاً للتفاصيل التالية :

1- طبيب استشاري ( باطنة عامة ، الأمراض الصدرية ، جراحة عمود فقري ، جراحة عامة ، تخدير ، عناية مركزة (كبار) ، أشعة تشخيصية ، أمراض الأعصاب )
2- طبيب نائب ( تخدير ، عناية مركزة (كبار) ، طوارئ (كبار) ، أشعة تشخيصية ) .
3- طبيب عام ( أسنان )
– وظائف الصحية من غير الأطباء :
1- أخصائي (بكالوريوس) ( تمريض رجال / نساء ، علاج تنفسي ، إسعاف وطوارئ ، تقنية قلب ) .
2- فني ( دبلوم ) تمريض (طب شرعي ) ، دورة تخصصية في نفس المجال .

الشروط :

-تصنيف وتسجيل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية مطابق للوظيفة وساري الصلاحية.
-رفع جميع الوثائق في موقع التوظيف .
-اجتياز المقابلة الشخصية

وحول موعد التقديم ، أكدت إدارة المستشفى إستقبال طلبات في موعد أقصاه أسبوعان ابتداء من تاريخ 24 / 5 / 1441 هـ مع تحديد المسمى الوظيفي عند التقديم ، وذلك عبر الموقع الإلكتروني للمستشفى من هنــــــــــا .


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *