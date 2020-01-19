وظائف شاغرة للرجال والنساء بمستشفى الأمير محمد بن عبد العزيز بالرياض
أعلنت مستشفى الأمير محمد بن عبدالعزيز بالرياض عن توفر وظائف شاغرة للرجال والنساء ، على أن تكون الأولوية للمواطنين ، وفقاً للتفاصيل التالية :
1- طبيب استشاري ( باطنة عامة ، الأمراض الصدرية ، جراحة عمود فقري ، جراحة عامة ، تخدير ، عناية مركزة (كبار) ، أشعة تشخيصية ، أمراض الأعصاب )
2- طبيب نائب ( تخدير ، عناية مركزة (كبار) ، طوارئ (كبار) ، أشعة تشخيصية ) .
3- طبيب عام ( أسنان )
– وظائف الصحية من غير الأطباء :
1- أخصائي (بكالوريوس) ( تمريض رجال / نساء ، علاج تنفسي ، إسعاف وطوارئ ، تقنية قلب ) .
2- فني ( دبلوم ) تمريض (طب شرعي ) ، دورة تخصصية في نفس المجال .
الشروط :
-تصنيف وتسجيل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية مطابق للوظيفة وساري الصلاحية.
-رفع جميع الوثائق في موقع التوظيف .
-اجتياز المقابلة الشخصية
وحول موعد التقديم ، أكدت إدارة المستشفى إستقبال طلبات في موعد أقصاه أسبوعان ابتداء من تاريخ 24 / 5 / 1441 هـ مع تحديد المسمى الوظيفي عند التقديم ، وذلك عبر الموقع الإلكتروني للمستشفى من هنــــــــــا .
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