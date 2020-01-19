وظائف شاغرة للرجال والنساء بمستشفى الأمير محمد بن عبد العزيز بالرياض

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت مستشفى الأمير محمد بن عبدالعزيز بالرياض عن توفر وظائف شاغرة للرجال والنساء ، على أن تكون الأولوية للمواطنين ، وفقاً للتفاصيل التالية :

1- طبيب استشاري ( باطنة عامة ، الأمراض الصدرية ، جراحة عمود فقري ، جراحة عامة ، تخدير ، عناية مركزة (كبار) ، أشعة تشخيصية ، أمراض الأعصاب )

2- طبيب نائب ( تخدير ، عناية مركزة (كبار) ، طوارئ (كبار) ، أشعة تشخيصية ) .

3- طبيب عام ( أسنان )

– وظائف الصحية من غير الأطباء :

1- أخصائي (بكالوريوس) ( تمريض رجال / نساء ، علاج تنفسي ، إسعاف وطوارئ ، تقنية قلب ) .

2- فني ( دبلوم ) تمريض (طب شرعي ) ، دورة تخصصية في نفس المجال .

الشروط :

-تصنيف وتسجيل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية مطابق للوظيفة وساري الصلاحية.

-رفع جميع الوثائق في موقع التوظيف .

-اجتياز المقابلة الشخصية

وحول موعد التقديم ، أكدت إدارة المستشفى إستقبال طلبات في موعد أقصاه أسبوعان ابتداء من تاريخ 24 / 5 / 1441 هـ مع تحديد المسمى الوظيفي عند التقديم ، وذلك عبر الموقع الإلكتروني للمستشفى من هنــــــــــا .