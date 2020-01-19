الملكة العجوز تصفع هاري وميغان بقرار مفاجيء

لندن(صدى):

تعاملت الملكة إليزابيث مع قرار الأمير هاري وميغان بالتخلي عن واجبتهما الملكية بذكاء بالغ.

واجتمعت الملكة إليزابيث بحفيديها الأمير ويليام والأمير هاري ووالدهما الأمير تشارلز على خلفية قرار الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل بالتنحي عن واجبتهما الملكية.

وعقب الاجتماع أصدرت الملكة بيانا أكدت فيه على تعاطفها وتفهمها لمتطلبات حفيدها وزوجته، وأنها ستحترم رغبتهما في الابتعاد.

و أصدر قصر باكينغهام ، بيانا أخر حيث قررت الملكة تجريد كل من الأمير هاري وميغان ماركل من ألقابهما الملكية كدوق ودوقة ساسكس.

ووفقا للقراى لن يتم مناداة أي منهما الآن بصاحب أو صاحبة السمو الملكي وسيتم حرمانهما من أي دعم أو تمويل مالي، لأنهما الآن ليسا من أعضاء القصر الملكي.

ومن المقرر أن يتممطالبة هاري وميغان بدفع مبلغ 3 ملايين دولار الذي تم إنفاقه على منزلهما في فرغمور كوتج، بالإضافة إلى دفع مقابل أي تجديدات تتم بالمنزل.

وتعمدت إليزابيث قبل تجريد اهاري وميغان من ألقابهما أنتؤكد على أن الأمير هاري وميغان وطفلهما الأول آرتشي سيظلون محبوبين من قبل القصر الملكي وفي العائلة المالكة وأنها على دراية بالتحديات والصعوبات التي واجهها الزوجان في العامين الماضيين، وقالت إنها تأمل أن يتمكنا من بدء حياة مستقلة وسعيدة وتوجهت الملكة إليزابيث بالشكر لهما ولمجهوداتهما عبر أنحاء البلاد.