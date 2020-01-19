«المسند» : موجة برد قاسية تضرب مناطق في المملكة وتوقعات بانخفاض جديد

علي القحطاني(صدى):

قال أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا الدكتور عبدالله المسند؛ إن هناك موجة برد قاسية ستؤثر على مناطق المملكة موضحًا أن مدتها ستطول .

وتوقع أن تهبط مع درجات الحرارة لمستويات متدنية مع الموجة القاسية.

وغرد عبر حسابه في “تويتر” قائلًا: متوقع موجة برد قارسة قد تطول مدتها؛ حيث تبدأ درجة الحرارة بالانخفاض التدريجي هذا الأسبوع، ويكون الانخفاض ملموسًا من يومي الأربعاء أو الخميس حسب الموقع الجغرافي للمنطقة، وقد تبلغ ذروتها منتصف الأسبوع القادم.

وتابع: متوقع أن تهبط درجة الحرارة لمستويات متدنية قبيل نهاية الأسبوع، وتمتد حتى الأسبوع القادم، وعليه أهيب بمربي المواشي، حماية حلالهم، وأخذ الحيطة والله الحافظ.

واستكمل: متوقع أن يتشكل الصقيع على أجزاء من المناطق الشمالية والوسطى قبيل نهاية الأسبوع الحالي، بالإضافة للأسبوع القادم، وعليه نُهيب بالمزارعين أخذ حيطتهم والله الحافظ.