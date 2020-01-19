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«الذيب في القليب» تتجه لجدة والشرقية بعد اختتام عرضها بالرياض

«الذيب في القليب» تتجه لجدة والشرقية بعد اختتام عرضها بالرياض
أميرة خالد(صدى):

شهد موسم الرياض امس السبت اختتام العرض المسرحي الكوميدي “الذيب في القليب” والتي انطلقت منذ في اكتوبر الماضي عام 2019 .

وأعرب الفنان ناصر القصبي بطل المسرحية عن سعادته بتقديم 40 عرض للمسرحية وبكامل العدد ، موجهاً شكره للهيئة العامة للترفيه ومجموعة قنوات “Mbc ” وزملائه من الممثلين وطاقم العمل ، واستعداده لإعادة العرض بموسمي جدة والشررقية .

كما أكد رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ على أهمية المسرح السعودي مؤكداً عودة العرض في موسمي الشرقية وجدة .

يشار إلى أن المسرحية من بطولة ناصر القصبي ، وعبد الإله السناني ، وحبيب الحبيب ، ومن تأليف خلف الحربي وإخراج محمد الحملي .


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