الدفاع المدني يطلق صافرات الانذار التجريبية بمدينة الدمام يوم الأربعاء

سعيد العجل(صدى):

تعتزم المديرية العامة للدفاع المدني القيام بتجربة إطلاق صافرات الإنذار في مدينة الدمام بالمنطقة الشرقية في تمام الساعة الواحدة ظهر يوم الأربعاء ١٤٤١/٥/٢٧هـ الموافق ٢٠٢٠/١/٢٢م.

للتأكد من جاهزية النظام وسيتم لاحقاً إجراء التجربة على باقي صافرات الإنذار في مدن ومحافظات المنطقة, وللإحاطة جرى التنويه ، شاكرين تعاونكم.