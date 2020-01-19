الدفاع المدني يطلق صافرات الانذار التجريبية بمدينة الدمام يوم الأربعاء
تعتزم المديرية العامة للدفاع المدني القيام بتجربة إطلاق صافرات الإنذار في مدينة الدمام بالمنطقة الشرقية في تمام الساعة الواحدة ظهر يوم الأربعاء ١٤٤١/٥/٢٧هـ الموافق ٢٠٢٠/١/٢٢م.
للتأكد من جاهزية النظام وسيتم لاحقاً إجراء التجربة على باقي صافرات الإنذار في مدن ومحافظات المنطقة, وللإحاطة جرى التنويه ، شاكرين تعاونكم.
مع المرزوق 🔬[ عدد التعليقات: 988 ] نشر منذ 26 دقيقة
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