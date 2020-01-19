أمستردام تشتري ديون الشباب

أمستردام(صدى):

تشهد الدول الأوربية إقدام الشباب على الاستدانة لاستكمال دراستهم الجامعية، وهو ما يعيق انضمامهم لسوق العمل.

وتعد أمستردام من الدول التي يعاني فيها الشباب من الديون؛ لذلك قررت بلدية العاصمة الهولندية أمستردام، شراء ديون شبابها، وذلك من خلال بنك التسليف البلدي الذي يتفاوض مع الدائنين.

ولكي يقوم بنك التسليف بذلك، ينبغي إذا على الشباب الاشتراك في خطط للتدريب، بحسب ما ذكرت صحيفة الغارديان البريطانية.

ومن المقرر أن يتم منح الشباب قروض بعد شراء الديون؛ وذلك بعد موافقتهم على الدخول في برامج التدريب، وسيتم وضع خطة سداد وفقا لإمكانياتهم لاحقا.

وإذا وافق الدائنون على بيع ديون الشباب، فإنها ستحصل على 750 يورو كحافز لنقل الدين إلى بنك التسليف التابع للبلدية، وسيتم إلغاء الديون المستحقة على الشباب.