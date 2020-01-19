خائنة قتلت زوجها بمساعدة عشيقها: «مقدرتش أعصم نفسي عن الحرام»

القاهرة(صدى):

بررت سيدة مصرية خانت زوجها، إقدامها على فعل الفاحشة مع رجل آخر، بإنشغال زوجها في العمل طوال اليوم.

وقالت المتهمة في أقوالها أمام النيابة العامة: «مقدرتش أعصم نفسي عن الحرام والشيطان غواني ووقعت في غرام جارنا».

ولم تكتف السيدة بخيانة زوجها، بل أقدمت على قتله بمعاونة عشيقها، معترفة بوضع حبوب منومة له في الشاي يوم الواقعة، ثم قاما بخنقه.

وقررت النيابة العامة حبس المتهمين لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات.