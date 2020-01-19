اليوم..العالم يترقب مؤتمر برلين حول ليبيا بحضور حفتر والسراج

وكالات(صدى):

يترقب العالم، اليوم الأحد، مؤتمر برلين حول ليبيا، الذي يعقد وسط مشاركة دولية واسعة، بحضور كل من القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر، ورئيس حكومة الوفاق الليبية، فايز السراج.

ويأتي عقد المؤتمر، رغم عدم التوقيع على الاتفاق بين حفتر والسراج في موسكو لوقف إطلاق النار.

ويرى متابعون للشأن الليبي أن الأرضية غير مهيّأة لنجاح المؤتمر الذي يُفترض أن يخرج بتوصيات عملية لإحلال السلام في ليبيا وإيجاد حل سياسي ينهي النزاع ويعيد الاستقرار الأمني إلى البلد.