بالفيديو..النمر يوضح علاقة صلاة الفجر بالوقاية من الجلطات

عادل الحربي(صدى):

أوضح الدكتور خالد النمر، استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، حقيقة وجود علاقة بين صلاة الفجر والوقاية من الجلطات القلبية.

وأكد النمر أن ما ينتشر حول أن الحرص على القيام لصلاة الفجر يقي من الجلطات القلبية غير صحيح علمياً.

وقال: النص الصريح في القرآن لا يتعارض مع حقيقة علمية ثابتة، والمشكلة السائدة حول الأمر تكمن في أهواء بعض الناس، بقولهم فرضيات ويربطونها بهذا الأمر، وهذا غير صحيح علميا، فالجلطات تأتي للمؤمن والفاجر.

وأشار إلى أن أكثر الجلطات تحدث في الصباح الباكر من الساعة 8 إلى 11، وهناك دراسات تقول من 4 إلى 6، مشددا على أنه لم يثبت علمياً أن القيام لصلاة الفجر يجنّب خطر الإصابة بالجلطات.