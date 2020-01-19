بالفيديو..النمر يوضح علاقة صلاة الفجر بالوقاية من الجلطات
أوضح الدكتور خالد النمر، استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، حقيقة وجود علاقة بين صلاة الفجر والوقاية من الجلطات القلبية.
وأكد النمر أن ما ينتشر حول أن الحرص على القيام لصلاة الفجر يقي من الجلطات القلبية غير صحيح علمياً.
وقال: النص الصريح في القرآن لا يتعارض مع حقيقة علمية ثابتة، والمشكلة السائدة حول الأمر تكمن في أهواء بعض الناس، بقولهم فرضيات ويربطونها بهذا الأمر، وهذا غير صحيح علميا، فالجلطات تأتي للمؤمن والفاجر.
وأشار إلى أن أكثر الجلطات تحدث في الصباح الباكر من الساعة 8 إلى 11، وهناك دراسات تقول من 4 إلى 6، مشددا على أنه لم يثبت علمياً أن القيام لصلاة الفجر يجنّب خطر الإصابة بالجلطات.
#فيديو
سألنا د.خالد النمر: الحرص على القيام لصلاة الفجر.. هل يمكن أن يساعد في تجنب مخاطر الجلطات القلبية المفاجئة؟!@ALNEMERK#برنامج_ياهلا pic.twitter.com/CiKqwoEajw
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) January 18, 2020
عبد اللهhabd[ عدد التعليقات: 781 ] نشر منذ 34 دقيقة
قال الله تعالى
( مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ )
لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير
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الشاعر[ عدد التعليقات: 686 ] نشر منذ 17 دقيقة
على هونك ليش متحمس صلاة الفجر وجميع
الصلوات تدخلك الجنة و تقيك من عذاب النار وليس الجلطات