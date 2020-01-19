فضيحة تحكيمية في مباراة ريال مدريد وإشبيلية

ماجد محمد(صدى):

شهدت مباراة ريال مدريد وإشبيلية، التي فاز فيها الفريق الملكي 2-1، فضحية تحكيمية.

وكان دي يونج سجل هدف إشبيلية الأول، ولكن حكم المباراة ألغاه بعد مراجعة تقنية الفيديو الفار.

وفي الدقيقة 64 سجل دي يونج هدف الفريق الضيف الوحيد بتسديدة يسارية رائعة بتمريرة حاسمة من المغربي منير الحدادي، سكنت شباك الحارس البلجيكي تيبو كورتوا.

وتظهر صور المباراة قيام الحدادي بلمس الكرة بيده لتمريرها لزميله لوك دي يونغ، مما كانت تستوجب إلغاء هذا الهدف أيضا.

وبعد إعلان حكم المباراة صافرة انتهاء الشوط الأول التقطت عدسات الكاميرات المدير الفني لإشبيلية، جولين لوبيتيجي، متوجها إلى المدير العام للفريق الأندلسي.

وقال لوبيتيجي: يا له من عار، إنه لعار، هكذا هو الحال ونفس الشيء دائما، في إشارة إلى أن حكام مباريات ريال مدريد دائما ما يقفون بصفه ويحابونه على حساب بقية خصومه-.

اقرأ أيضًا: