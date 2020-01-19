خطوات وشروط استيراد المركبات من خارج المملكة إلكترونيًا

علي القحطاني(صدى):

كشفت المنظومة الإلكترونية الوطنية للاستيراد والتصدير منصة فسح، عن خطوات إلكترونية، يتبعها الراغبون في استيراد مركبة من خارج المملكة.

وأوضحت منصة فسح ، أنه يمكن للمستورد أولاً الدخول على منصة فسح من هـــــــــــنـــا .

تقديم طلب استيراد مركبة، وبعدها تقوم الجهة المعنية بالتأكد من أهلية الفرد للاستيراد، مع التحقق من موديل المركبة؛ لتصدر له الموافقة.

وأضافت: قيام الشخص باستيراد المركبة، مع البيان الجمركي، ثم دفع المبلغ المقرر، والحصول على التقرير لتقديمه عند الاستيراد.

وبعدها تتم عملية المطابقة الجمركية، وأخيرًا يتم الفسح لدخول المركبة للمملكة.

ويشترط لاستيراد المركبات أن لا يتجاوز موديلها خمس سنوات فيما يخص السيارات الصغيرة والحافلات والنقل الخفيف 3.5 طن وأقل، وعشر سنوات لشاحنات النقل الثقيل أكثر من 3.5 طن، ويتم احتسابها تنازليًّا باستثناء السنة الحالية.