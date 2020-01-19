آخر المستجدات بحالة «ساكنة غرفة الكهرباء»

حمود العنزي(صدى):

استكمالا لمتابعة حالة السيدة ساكنة غرفة الكهرباء، التي نشرت «صدى» عن معاناتها، الأسبوع الماضي، تم أخيرًا تجهيز منزلا لها ولأبناءها.

وأعلن الناشط فيصل العبد الكريم، أنه تم الانتهاء من تجهيز الشقة للسيدة، على أن تنتقل لها اليوم، وذلك بدعم من جمعية البر وفاعلي الخير.

يذكر أن السيدة قد اختبئت في غرفة الكهرباء، بعدما طردها زوجها المدمن هي وأطفالها، إلى الشارع بلا مأوى.

اقرأ أيضًا: