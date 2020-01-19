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الحوثيون يقصفون مسجدا في مأرب وسقوط عشرات الشهداء والجرحى

الحوثيون يقصفون مسجدا في مأرب وسقوط عشرات الشهداء والجرحى
فهمي محمد(صدى):

استهدف الحوثيون مسجدا داخل مركز للجيش اليمني في مأرب، بينما أسقط الجيش اليمني مُسيرة فيما انفجرت الثانية في الموقع.

وطالبت قيادة الجيش اليمني  باتخاذ أقصى درجات الحذر بعد هجوم مأرب الإرهابي.

وتبين أن الهجوم الصاروخي الذي استهدف مسجدا أثناء صلاة المغرب في مأرب أسفر عن استشهاد وإصابة 50 جنديا من قوات الجيش اليمني.


3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 23355 ] نشر منذ 24 دقيقة

الله يرحم المسلمين ويهلك الحوثيين

[ عدد التعليقات: 91404 ] نشر منذ 23 دقيقة

اللهم ارحم من استشهد واشفي من اصيب ، واهلك اللهم الحوثيين ومن يساندهم .. آمين ,,

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