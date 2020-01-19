الحوثيون يقصفون مسجدا في مأرب وسقوط عشرات الشهداء والجرحى

فهمي محمد(صدى):

استهدف الحوثيون مسجدا داخل مركز للجيش اليمني في مأرب، بينما أسقط الجيش اليمني مُسيرة فيما انفجرت الثانية في الموقع.

وطالبت قيادة الجيش اليمني باتخاذ أقصى درجات الحذر بعد هجوم مأرب الإرهابي.

وتبين أن الهجوم الصاروخي الذي استهدف مسجدا أثناء صلاة المغرب في مأرب أسفر عن استشهاد وإصابة 50 جنديا من قوات الجيش اليمني.