الحوثيون يقصفون مسجدا في مأرب وسقوط عشرات الشهداء والجرحى
استهدف الحوثيون مسجدا داخل مركز للجيش اليمني في مأرب، بينما أسقط الجيش اليمني مُسيرة فيما انفجرت الثانية في الموقع.
وطالبت قيادة الجيش اليمني باتخاذ أقصى درجات الحذر بعد هجوم مأرب الإرهابي.
وتبين أن الهجوم الصاروخي الذي استهدف مسجدا أثناء صلاة المغرب في مأرب أسفر عن استشهاد وإصابة 50 جنديا من قوات الجيش اليمني.
alfahd42[ عدد التعليقات: 23355 ] نشر منذ 24 دقيقة
الله يرحم المسلمين ويهلك الحوثيين
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 91404 ] نشر منذ 23 دقيقة
اللهم ارحم من استشهد واشفي من اصيب ، واهلك اللهم الحوثيين ومن يساندهم .. آمين ,,
ياالله طلبتك لاتِـزعزعٰ ثبآتـيٰ❣[ عدد التعليقات: 14845 ] نشر منذ 13 دقيقة
حسبنا الله ونعم الوكيل في الحوثي واتباعه😷