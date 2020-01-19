بالفيديو.. إبراهيم المنيف: التعدد يزيد مشكلة العنوسة

عادل الحربي(صدى):

كشف ‏الكاتب ‎إبراهيم المنيف، مساء أمس السبت، عن تعليقاته على تعدد الزوجات؛ حيث ربط بينه وبين مشكلة العنوسة الشائعة والتي تعود لعدة أسباب مختلفة.

وقال إبراهيم المنيف، خلال مشاركته مع برنامج ” يا هلا ” على قناة روتانا خليجية: ” عندي قناعة أن التعدد – حتى لو كان الرجل قادر – سوف يزيد من مشكلة العنوسة، بتصعيب الأمور أكثر على الشباب ” .

وأضاف ” المنيف “: ” نسبة ” العنوسة ” بين الإناث 56%، ونسبة الشباب الغير قادر على الزواج 76%، وهذا يعني أن حل المشكلة يكمن في مساعدة الشباب الغير متزوج على الزواج، وليس تشجيع المتزوجين على التعدد “؛ مطالبًا وزارة الإسكان بتقديم دعم للشباب الذين تعدى سنهم 30 عامًا للقضاء على العنوسة.