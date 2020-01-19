سحب جوائز «ابن دغيثر» و «ابن حجنة» وتغريمهما

عادل الحربي(صدى):

أعلنت إدارة مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، اليوم السبت، عن معاقبة مترك بن نايف بن حجنة، واهلال بن عايض ابن دغيثر؛ عقب تصريحاتهما التي أدلوا بها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأوضحت إدارة المهرجان، أنه تم سحب جميع جوائز ابن حجنة التي حصل عليها في النسخة الرابعة، وحرمانه من المشاركة في المهرجان لسنتين؛ كما قررت سحب جميع جوائز ابن دغيثر، التي حصل عليها في النسخة الرابعة، وإلزامه بدفع مبلغ مليون ريال، وحرمانه من المشاركة حتى الدفع.

ومن الجدير بالذكر، أن الشيخ فهد بن فلاح بن حثلين، رئيس نادي الإبل السعودي والمنظمة الدولية للإبل والاتحاد الدولي لبولو الإبل، كان قد أوضح تفاصيل الواقعة، بإنه اجتمع مع ابن دغيثر بحضور شقيقه ووضح لهما أنه يعتبرهما إعلام جيد للمهرجان ووعداه بعدم الدخول في مهاترات، ولكنهما أخلفا الوعد.