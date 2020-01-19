رجل ينحر شقيقه بعدما جمعته علاقة محرمة بزوجته!

القاهرة(صدى):

شهدت مصر واقعة قتل رجل على يد شقيقه، بعدما اكتشف علاقته المحرمة التي جمعته بزوجته.

وقرر الزوج فور علمه بهذه العلاقة، وضع نهاية لشقيقه الخائن، والتخلص منه بطريقة لا يكشفه فيها أحد.

واصطحب شقيقه إلى أحد الحقول بغرض معاينة إحدى الأراضي الزراعية لشرائها، وعند وصولهما أخرج سكينا، وأنهال على شقيقه عدة طعنات فى رقبته وبطنه، ولم يتركه إلا جثة هامدة.

لكن تحريات الشرطة كشفت الجريمة، ليتفاجأ الزوج بالقبض عليه، معترفا بجريمته كاملة.