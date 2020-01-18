المستندات المطلوبة لتحديث «حساب المواطن» لأعمار من 18-24 عاما

نايف السالم(صدى):

كشف برنامج حساب المواطن، اليوم السبت، عن المستندات المطلوبة لتحديث البيانات في حال كان عمر المستفيد من 18 إلى 24 عاما.

وتساءل مستفيد، أنه وصله طلب تحديث بيانات وراجع الموقع واتضح أن عقد الإيجار وفاتورة الكهرباء منتهيان، فهل يجب أن يكون عقد الإيجار إلكترونيا أم ورقيا؛ ليقول حساب المواطن أن فاتورة الكهرباء ليست من ضمن المستندات المطلوبة.

وأوضح أنه في حال كان العمر من 18 إلى 24 سنة لا بد من إرفاق المستندات لإثبات الاستقلالية (صك ملكية أو سكن الجامعة أو كليات عسكرية أو كليات حربية أو معهد الإدارة أو عقد الإيجار الموحد)؛ بينما في حال أُرفق عقد إيجار فلا بد من إرفاق عقد الإيجار الموحد؛ حيث يتم استخراجه من قبل مكاتب العقار المعتمدة والمرخصة من قبل وزارة الإسكان.