كسوة العروس بـ «الذهب» قبل الطلاق من أغرب عادات القبائل العراقية

أميرة خالد(صدى):

يعد لكل بلد من البلدن حول العالم عاداته وتقاليده الخاصة به والتي تميزه دون غيره في كافة مناحي الحياة في الحزن أو الفرح؛ فيما قد تختلف تلك العادات داخل البلد الواحد من منطقةٍ إلى أخرى.

وتختلف طقوس الزواج في كل بلد وكل قبيلة وتتباين في التزام وتطبيق العائلة لكافّة ما تمّ توارثه من العادات والتقاليد بحسب المكانة الاجتماعيّة للأُسرة ووضعها وإمكانياتها الماديّة، كما تعكسّ ثقافة تلك البلدان وحضاراتها وأصالتها.

وفي السياق نفسه، تضم دولة العراق بعض العادات والتقاليد الخاصة بها في الزواج، ومن أغربها وأطرفها على الإطلاق التي تتميز بها بعض القبائل العراقية هي أن تقوم العروس بارتداء الذهب بكثرة ليلة عرسها؛ حتى تبدو وكأنها تسبح فيها لإنه يغطي رأسها وأعلى جسدها ويديها، ويزين فستانها الأبيض بلونه اللامع؛ فيما يتندر البعض من أنه قد يحدث الطلاق بعد كل ذلك.