«العدل» توضح طريقة استلام صك الطلاق من المحكمة
تفاعل حساب التواصل العدلي التابع لوزارة العدل، اليوم السبت، مع تساؤل حول استلام صك الطلاق من المحكمة.
وقالت مواطنة في تغريدة عبر حساب التواصل العدلي في موقع “تويتر” : ” كيف تحصل المطلقة على صك الطلاق بعد أن أثبت الطلاق في محكمة خارج مدينتها والمحكمة التي في مدينتها يقولون لم يصل الصك؟”.
ورد التواصل العدلي، قائلا:”يمكن استلام صك الطلاق من المحكمة الصادر منها أو توكيل من ينوب عنك لاستلامه أو تقديم طلب لمحكمة مقر إقامتك لطلب إرسال الصك إلى مدينتك لاستلامه”.
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