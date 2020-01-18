«العدل» توضح طريقة استلام صك الطلاق من المحكمة 

فهد القزيز(صدى):

تفاعل حساب التواصل العدلي التابع لوزارة العدل، اليوم السبت، مع تساؤل حول استلام صك الطلاق من المحكمة.

وقالت مواطنة في تغريدة عبر حساب التواصل العدلي في موقع “تويتر” : ” كيف تحصل المطلقة على صك الطلاق بعد أن أثبت الطلاق في محكمة خارج مدينتها والمحكمة التي في مدينتها يقولون لم يصل الصك؟”.

ورد التواصل العدلي، قائلا:”يمكن استلام صك الطلاق من المحكمة الصادر منها أو توكيل من ينوب عنك لاستلامه أو تقديم طلب لمحكمة مقر إقامتك لطلب إرسال الصك إلى مدينتك لاستلامه”.