بالصور.. فتاة لبنانية تتحدي عنف قوات الأمن ضد المحتجين

بيروت(صدى):

رصدت صورة متداولة فتاة لبنانية تتحدي العنف من قبل قوات الأمن في بيروت، حيث بدت الفتاة في الصورة وهي تقفز علي الحواجز والأسلاك الحديدية الخاصة بقوات الأمن اللبنانية.

وتفاعل رواد السوشيال ميديا مع الصورة المتداولة للمتظاهرة اللبنانية التي تحدت عنف قوات الأمن ببيروت تجاه المتظاهرين، حيث وصفوها بأنها بمائة راجل، كما أطلقوا عليه “قائد الثورة.. وأنثى الثورة “.

ونشبت اليوم السبت مواجهات عنيفة بين المتظاهرين وقوى الأمن بالتزامن مع اقتراب تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، حيث أسفرت عن وقوع عشرات الجرحى من الطرفين.

وكانت قوات الأمن اللبنانية أطلقت الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين فرد المحتجون عليهم بالحجارة وجذوع الأشجار وأعمدة إشارات السير.