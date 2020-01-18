14 ألف ريال راتب وظائف توفرها «طاقات»

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت بوابة العمل الوطنية طاقات، اليوم السبت، عن توفر وظائف بعدة تخصصات في مختلف المناطق براتب يبدأ من 4 آلاف ريال ويصل إلى 14 ألف ريال ببعض لتخصصات.

وأوضحت البوابة، أن الوظائف الشاغرة هي: مركز خبراء المعرفة للتدريب الرياض، بمسمى أخصائي تدريب (وظيفتان) 12,000 ريال؛ فيما توفر شركة عبدالعزيز محمد الماضي وشريكه بالرياض، أخصائي موارد بشرية (العدد 3 وظائف) تمهير، أما شركة تطوير لتقنيات التعليم الرياض تحتاج إلى مدقق حسابات عبر تمهير.

وتوفر شركة تطوير لتقنيات التعليم بالرياض أخصائي علاقات عامة، وشركة تطوير لتقنيات التعليم بالرياض، توفر وظيقة مترجم؛ أما شركة تطوير لتقنيات التعليم الرياض ” محلل نظم تقنية المعلومات “؛ فيما شركة الخليج للتدريب والتعليم الرياض ” ممثل خدمة العملاء” براتب 6,000 ريال.

ومن بين الوظائف، الشركة العربية السعودية اليابانية للمنتجات الصيدلانيه جدة مندوب مبيعات طبية (العدد 7 وظائف) 14,000 ريال؛ وشركة قنوات للنظم تبوك، ممثل خدمة العملاء 4,000 ريال، شركة أصول الحياة للتجارة الرياض أخصائي المشتريات، وشركة جميرة التجارية المحدودة الرياض، ” منظم فعاليات” براتب 7,000 ريال.

ومركز اللؤلؤة البهية لضيافة الاطفال القطيف، ” مدير مركز رعاية الاطفال” براتب 5,000 ريال؛ فيما مجموعة الحبيب للخدمات الطبية بالرياض تحتاج إلى ” مسؤول المشتريات” براتب10,666 ريال، و شركة طبيعة لصناعة التغليف في جدة ” عامل تعبئة يدوية ” (العدد 40 وظيفة) 4,000 ريال، ودار النهضة الأهلية مقرها المدينة المنورة ” مدرس تحفيظ القرآن الكريم ” .

أما شركة نسما تاتا للمشاريع المحدودة في بقيق، تحتاج إلى مهندس ميكانيكي (وظيفتان)؛ بينما شركة نسما تاتا للمشاريع المحدودة في بقيق ” مهندس كهربائي “(وظيفتان)، و شركة نسما تاتا للمشاريع المحدودة بقيق ” مهندس مدني” (وظيفتان)، كما تطلب شركة السلام لصناعة الطيران بالرياض ” محلل نظم تقنية المعلومات “.

وترغب مؤسسة صالة الآطباء للتجارة في الرياض في توظيف ” بائع ” (العدد 4 وظائف) 4,500 ريال؛ فيما شركة قنوات للنظم أبها ” ممثل خدمة العملاء”4,000 ريال، أما شركة الأسس الثلاثة للاتصالات وتقنيات المعلومات بالرياض، توفر وظيفة ” مشرف مكتب” 6,000 ريال، ومؤسسة زان المصمم للتجارة الرياض، توفر مصوّر (وظيفتان) 5,000 ريال التفاصيل؛ بينما شركة توزيع الغاز الطبيعي رابغ، ” مفتش صحة وسلامة مهنية ” (العدد 3 وظائف) 4,000 ريال.