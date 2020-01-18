متحدثة التعليم تعلن عن موعد تدريس اللغة الصينية

علي القحطاني(صدى):

أعلنت وزارة التعليم، اليوم السبت، عن موعد تدريس اللغة الصينية في عدد من الإدارات التعليمية.

وقالت متحدثة التعليم ابتسام الشهري، : تبدأ وزارة التعليم مع بداية الفصل الثاني بتدريس اللغة الصينية في 8 مدارس للبنين بالمرحلة الثانوية للمقررات، 4 منها في الرياض، و2 في جدة، و2 بالمنطقة الشرقية، وستكون مادة اختيارية للتسجيل، وتمثّل المرحلة الأولى من خطة الوزارة لتدريس اللغة الصينية على نطاق أوسع يشمل الطالبات.

ومن المقرر أن تصل الكتب الصينية إلى 3 إدارات تعليمية، يوم غد الأحد، ضمن مبادرة التعليم لتدريس اللغة الصينية في عدد من المدارس.