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متحدثة التعليم تعلن عن موعد تدريس اللغة الصينية

متحدثة التعليم تعلن عن موعد تدريس اللغة الصينية
علي القحطاني(صدى):

أعلنت وزارة التعليم، اليوم السبت، عن موعد تدريس اللغة الصينية في عدد من الإدارات التعليمية.

وقالت متحدثة التعليم ابتسام الشهري، : تبدأ وزارة التعليم مع بداية الفصل الثاني بتدريس اللغة الصينية في 8 مدارس للبنين بالمرحلة الثانوية للمقررات، 4 منها في الرياض، و2 في جدة، و2 بالمنطقة الشرقية، وستكون مادة اختيارية للتسجيل، وتمثّل المرحلة الأولى من خطة الوزارة لتدريس اللغة الصينية على نطاق أوسع يشمل الطالبات.

ومن المقرر أن تصل الكتب الصينية إلى 3 إدارات تعليمية، يوم غد الأحد، ضمن مبادرة التعليم لتدريس اللغة الصينية في عدد من المدارس.


7 تعليقات

[ عدد التعليقات: 10 ] نشر منذ 10 ساعات

خليها لكم الكتب الصينية الواحد فاضي يقرأ عربي حتى يقرأ صيني الطلاب

[ عدد التعليقات: 1198 ] نشر منذ 10 ساعات

مخالف للنشر

[ عدد التعليقات: 23362 ] نشر منذ 10 ساعات

لا بما انها اختياريه هذا احسن وكثير من الطلاب راح يتعلم ويستفيد منها كثير مستقبلا

[ عدد التعليقات: 32634 ] نشر منذ 6 ساعات

ممتاز جدا
من تعلم لغة قوم ومن غدرهم

[ عدد التعليقات: 463 ] نشر منذ 4 ساعات

إذا لم يفلح في العربيه كيف يفلح في الصينيه

[ عدد التعليقات: 1198 ] نشر منذ 3 ساعات

قرلر لم يدرس…سيفشل ولو بعد حين …والعلم عند الله..

[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 1 ساعة

مدرس لغة صينية خبرة كبيره خريج احدي الجامعات المصرية 0547045948

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