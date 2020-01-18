بالفيديو.. قوات الأمن اللبنانية تقتحم «مسجدًا» وتطلق القنابل على المتظاهرين

بيروت(صدى):

اقتحمت قوات الأمن في لبنان، مساء اليوم السبت، مسجد محمد الأمين في العاصمة بيروت، وأطلقت القنابل على المتظاهرين الذين احتموا به خوفًا من تعرض الأمن لهم.

وفي السياق نفسه، كشف مقطع فيديو احتماء المتظاهرين المحتجين على تردي الأوضاع في لبنان والمطالبين بإسقاط النظام، بالمسجد واقتحام قوات الأمن له، فيما علت هتافات المتظاهرين بـ ” الله أكبر “؛ فيما رددوا في وصفهم لقوات الأمن بـ ” الشبيحة ” .

وكان قد شهد محيط مجلس النواب في لبنان، اليوم السبت، اشتباكات بين المحتجين وقوات مكافحة الشغب التي تعرضت للرشق بالحجارة؛ مرددين هتافات بينها ” الشعب يريد إسقاط النظام “.

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