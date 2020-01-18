صورة تاريخية للملك فهد والشيخ جابر يرحمهما الله في حفر الباطن
أظهرت صورة تاريخية الملك فهد بن عبدالعزيز -رحمه الله- وهو يقود سيارته الشخصية في المخيم الملكي بحفر الباطن.
وبدت في الصورة التي يعود تاريخها لعام ١٤٠٦هـ / (١٩٨٦م)، الملك فهد بن عبدالعزيز برفقته الشيخ جابر الأحمد الصباح أمير دولة الكويت.
ولاقت صورة الملك فهد بن عبدالعزيز -يرحمه الله- التي نشرتها دارة الملك عبدالعزيز تداولا واسعا بمواقع التواصل الاجتماعي في المملكة.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 91409 ] نشر منذ 12 ساعة
رحمهما الله .. آمين ..
alfahd42[ عدد التعليقات: 23362 ] نشر منذ 12 ساعة
الله يرحمهم برحمته وكل مسلم
أ بو سطام[ عدد التعليقات: 113 ] نشر منذ 3 ساعات
الله يرحمهم ويغفر لهم