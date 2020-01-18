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صورة تاريخية للملك فهد والشيخ جابر يرحمهما الله في حفر الباطن

صورة تاريخية للملك فهد والشيخ جابر يرحمهما الله في حفر الباطن
علي القحطاني(صدى):

أظهرت صورة تاريخية الملك فهد بن عبدالعزيز -رحمه الله- وهو يقود سيارته الشخصية في المخيم الملكي بحفر الباطن.

وبدت في الصورة التي يعود تاريخها لعام ١٤٠٦هـ / (١٩٨٦م)، الملك فهد بن عبدالعزيز برفقته الشيخ جابر الأحمد الصباح أمير دولة الكويت.

ولاقت صورة الملك فهد بن عبدالعزيز -يرحمه الله- التي نشرتها دارة الملك عبدالعزيز تداولا واسعا بمواقع التواصل الاجتماعي في المملكة.

 


3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 91409 ] نشر منذ 12 ساعة

رحمهما الله .. آمين ..

[ عدد التعليقات: 23362 ] نشر منذ 12 ساعة

الله يرحمهم برحمته وكل مسلم

[ عدد التعليقات: 113 ] نشر منذ 3 ساعات

الله يرحمهم ويغفر لهم

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