صورة تاريخية للملك فهد والشيخ جابر يرحمهما الله في حفر الباطن

علي القحطاني(صدى):

أظهرت صورة تاريخية الملك فهد بن عبدالعزيز -رحمه الله- وهو يقود سيارته الشخصية في المخيم الملكي بحفر الباطن.

وبدت في الصورة التي يعود تاريخها لعام ١٤٠٦هـ / (١٩٨٦م)، الملك فهد بن عبدالعزيز برفقته الشيخ جابر الأحمد الصباح أمير دولة الكويت.

ولاقت صورة الملك فهد بن عبدالعزيز -يرحمه الله- التي نشرتها دارة الملك عبدالعزيز تداولا واسعا بمواقع التواصل الاجتماعي في المملكة.