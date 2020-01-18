الشعب الإيراني يسخر من «خامنئي» بعد تحدثه عن قوة النظام: «لم نجد من ينقذنا»

طهران(صدى):

سخر الشعب الإيراني من خطبة المرشد الأعلى الإيراني ” خامنئي “، حيث تحدث فيها عن قوة النظام الإيراني، في حين يعاني الشعب من الفيضانات.

وتداول الإيرانيين على مواقع التواصل الاجتماعي صورة من خطبة خامنئي، وصورة توثق الفيضانات التي تعرض لها اقليم بلوشستان شرق إيران .

وقال بعضهم تعليقًا على الصورة : “يتحدث عن قوة النظام الإيراني بينما، بنفس الوقت الشعب الإيراني لا يجد من ينقذه “.