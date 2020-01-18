رئيس الأهلي: ‏حانت ساعة «النصر»

ماجد محمد(صدى):

علق رئيس النادي الأهلي، أحمد الصائغ، اليوم السبت، على فوز فريقه على نظيره الوحدة بهدفين مقابل هدف، في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، الذي أقيم على ملعب ” مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية “، وتأهله إلى نصف النهائي.

وكتب أحمد الصائغ، عبر حسابه الشخصي على موقع التدوين الصغير تويتر: ” حانت ساعة النصر.. موعدنا أغلى الكؤوس”؛ في تلميح إلى تطلع فريقه في الصعود إلى نهائي كأس الملك على حساب نادي النصر.

وضرب الأهلي موعدًا قويًا مع فريق النصر في نصف نهائي كأس الملك، الذي سيلعب يوم 15 مارس المقبل على ملعب الجوهرة المشعة؛ فيما يواجه الهلال نادي أبها.