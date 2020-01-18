شروط الحصول علي الجنسية اليابانية 

طوكيو(صدى):

يرغب العديد من الشباب العربي في العيش والدارسة باليابان بسبب توافر سبل حياة متطورة، ولكن يغفل البعض الشروط التي تتيح له الحصول على الجنسية اليابانية.

ووفقا لقانون الجنسية فإنه يتم منح الجنسية اليابانية لكل طفل يولد من أب وأم يابانية أو ولد على أرض اليابان لوالدين مجهولين أو لا يحملان جنسية.

ويجوز لأي شخص ليس مواطناً يابانياً “أجنبي” الحصول على الجنسية اليابانية بالتجنس إذا توفرت فيه الشروط الآتية:1- أن يمتلك محل إقامة في اليابان لمدة خمس سنوات أو أكثر على التوالي.

2- أن يبلغ من العمر 20 عاماً أو أكثر ولديه القدرة الكاملة والأهلية على التصرف وفقاً لقانون بلده الأصلي.

3- أن يكون حسن السير والسلوك.

4- أن يكون قادراً على تأمين سبل عيشه على أساس الأصول أو المهارات التي يمتلكها المرء أو الزوج أو غيره من الأقارب.

5- ألا يكون لديه جنسية أخرى، ففي حالة اكتسابه الجنسية اليابانية سيؤدي ذلك إلى فقدانه جنسيته الأصلية.

6- ألا يكون قد خطط أو دعا أبداً أو شَكَّلَ أو ينتمي إلى حزب سياسي أو أي منظمة أخرى خططت أو دعت إلى الإطاحة بدستور اليابان أو الحكومة القائمة منذ تطبيق دستور اليابان.