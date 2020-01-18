مقتل قياديين حوثيين في صعدة

فهمي محمد(صدى):

كشفت مصادر عن مقتل القياديين الحوثيين (مرتضى عبدالله حمود المساوى)، والقيادي (أبو عناد) من أبناء محافظة صعدة برصاص مجهولين في ظل صراع محتدم داخل أجنحة المليشيا حول الجبايات المالية.

وقالت المصادر إن الاشتباكات المسلحة زادت ضراوة فيما بين الحوثيين بمديرية المخادر بمحافظة إب والتي كانت قد بدأت منذ يومين بسبب نهب المساعدات الانسانية.

واضافت المصادر أن عدد القتلى والجرحى ارتفع الى العشرات من المواطنين بالاضافة الى مقتل مسلحين وقيادات حوثية قادمة من محافظة صعدة.