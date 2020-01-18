بالصور.. وزيرة العدل الأرمينية تحارب الجريمة بـ «جمالها»

متابعة- أميرة خالد(صدى):

كثير من الدول حول العالم تعين سيدات في مناصب هامة بالدولة؛ سواءً في الحكومات أو القنصليات والسفارات وغيرها من الأماكن الهامة، ومن بينها دولة أرمينيا التي عينت في وقت سابق وزيرة لوزارة العدل خطفت الأنظار بجمالها.

وكانت وزيرة العدل الأرمينية السابقة هي المحامية اربين هوفانيسيان، وانتهت فترتها في يناير 2019؛ ليعين بعدها ‏وزير العدل في أرمينيا حاليًا وهو المحامي ارتاك زيناليان.

وأسرت أربين، القلوب بجمالها الأخاذ وحسنها البديع؛ حيث حاربت الجريمة وجاءت في أعلى سلطة قضائية لتجمع بين الجمال والحنكة وقدرتها على قيادة الأمور، في سن صغير حيث أنها من مواليد 4 ديسمبر 1983.

وشغلت أيضًا نائبة رئيس الجلسة العامة لبرلمان جمهورية أرمينيا، وهي أول امرأة تشغل منصب وزير العدل في أرمينيا، غير متزوجة، ومناصرة لقضية المرأة وإشراك المزيد من النساء في السياسة الأرمنية.

وصرحت أربين هوفانيسيان، في وقت سابق أن العدد المنخفض نسبيًا لنواب البرلمان النساء في أرمينيا ليس بسبب التمييز القانوني، لكن بسبب نفسية النساء؛ فيما ذكرتها تقارير صحافية في العامين الماضيين بأنها ضمن قائمة أجمل النساء السياسيات بالعالم.