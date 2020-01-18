3 حقوق يمنحها «صك الحضانة» للحاضن

فهد القزيز(صدى):

كشف برنامج ” تعريف ” التابع لوزارة العدل، اليوم السبت، أن صك الحضانة؛ يمكن الحاضن من استلام المبالغ التي تصرف للمحضون من إعانات ومكافآت شهرية أو موسمية من الجهات الحكومية والأهلية.

وأوضح البرنامج، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين الصغير تويتر، أن صك الحضانة يمنح الحاضن أيضًا حق مراجعة الأحوال المدنية والجوازات والسفارات وإدارات التعليم والمدارس، وإنهاء ما يخص المحضون من إجراءات لدى جميع الدوائر والجهات الحكومية والأهلية.

يأتي ذلك بالإضافة إلى حق إصدار جواز السفر، والسفر بالمحضون أو التصريح له وفق ما جاء في اللائحة التنفيذية لنظام وثائق السفر؛ بحسب قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 3/ 3، وتاريخ 05/ 02/1439 ھ، المعمم على المحاكم برقم 987 ت وتاريخ 17/ 02 /1439هـ، وقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 1167/ 11/ 35 بتاريخ 30/ 10 / 1435، المعمم برقم 5448/ت بتاريخ 19/ 11 /1435هـ.