ناد سعودي يقترب من ضم ميندوزا

ماجد محمد(صدى):

اقترب أحد أندية الدوري السعودي من التعاقد مع المهاجم الدولي الكولومبي ستيفن ميندوزا مهاجم نادي اميان الفرنسي وفقًا لما تناقلته وسائل الأعلام الرياضية اليوم.

ويعتزم أحد أندية الدوري السعودي تقديم 8 مليون يورو لشراء عقد المهاجم الدولي الكولومبي ستيفن ميندوزا.

وكان ميندوزا البالغ من العمر 27 عام شارك في 54 مباراة رفقة اميان سجل خلالها 10 أهداف وصنع هدفين.