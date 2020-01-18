ناد سعودي يقترب من ضم ميندوزا
اقترب أحد أندية الدوري السعودي من التعاقد مع المهاجم الدولي الكولومبي ستيفن ميندوزا مهاجم نادي اميان الفرنسي وفقًا لما تناقلته وسائل الأعلام الرياضية اليوم.
ويعتزم أحد أندية الدوري السعودي تقديم 8 مليون يورو لشراء عقد المهاجم الدولي الكولومبي ستيفن ميندوزا.
وكان ميندوزا البالغ من العمر 27 عام شارك في 54 مباراة رفقة اميان سجل خلالها 10 أهداف وصنع هدفين.
alfahd42[ عدد التعليقات: 23362 ] نشر منذ 5 ساعات
موفقين
عبد الله عبد الكريم[ عدد التعليقات: 1751 ] نشر منذ 1 ساعة
54 مباراة سجل خلالها 10 أهداف وصنع هدفين. بمعدل هدف في كل 5 مباريات! وصناعة هدف في كل 10 مباريات!!
وقيمته 8 ملايين يورو!!!!! أرقام ضعيفة جدا جدا ومبلغ فلكي على أرقام ضعيفة!!!!!
وربما يستغل ثغرة فنية وياخد فلوسه ويروح يتفسح فيها وراحت فلوسك يا صابر مثل لاعبي الاتحاد السابقين سولي مونتاري وخيمينيز وغيرهم وغيرهم…