النعيمة: «الهلال الأكثر تضررا من تقنية الفار والتحكيم»

ماجد محمد(صدى):

تحدث صالح النعيمة لاعب نادي الهلال السابق عن تضرر الهلال من تقنية الـvar والإخراج التلفزيوني ومستوى التحكيم.

وأضاف النعيمة عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر” :” أخواني المسؤولين تطلعات الجميع كبيرة لمشاهدة كرة قدم ترتقي لما تشهده أغلب الدوريات المحترفة سواء على مستوى روزنامة المسابقات أو على مستوى التحكيم وتقنية الـ VAR والإخراج التلفزيوني والتي تضرر منها البعض”.

وأكد النعيمة:” كان الهلال الأكثر تضرراً صمت البعض لايعني الرضاء بقدر اعطائكم فرصه للتصحيح “.