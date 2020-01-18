النعيمة: «الهلال الأكثر تضررا من تقنية الفار والتحكيم»
تحدث صالح النعيمة لاعب نادي الهلال السابق عن تضرر الهلال من تقنية الـvar والإخراج التلفزيوني ومستوى التحكيم.
وأضاف النعيمة عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر” :” أخواني المسؤولين تطلعات الجميع كبيرة لمشاهدة كرة قدم ترتقي لما تشهده أغلب الدوريات المحترفة سواء على مستوى روزنامة المسابقات أو على مستوى التحكيم وتقنية الـ VAR والإخراج التلفزيوني والتي تضرر منها البعض”.
وأكد النعيمة:” كان الهلال الأكثر تضرراً صمت البعض لايعني الرضاء بقدر اعطائكم فرصه للتصحيح “.
alfahd42[ عدد التعليقات: 23362 ] نشر منذ 6 ساعات
الله يا النعيمة على ايامك وسنينك يا كم بكينا معك وفرحنا معك في المنتخب
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 6921 ] نشر منذ 5 ساعات
صدقت
احمد[ عدد التعليقات: 1087 ] نشر منذ 3 ساعات
ههههههههههه الاكثر ضرراا ههههههههههه يارجال صدقتم نفسكم فريق فاشل حتى على الاندية الضعيفه واللي تنافس على الهبوط مايفوز الا بالغش والفيران واللجان مع ذالك مكروهين من كل الانديه وبطولاتكم مالها طعم واخرها اسيا الاسكوبارية اللي بعد ماعجزت زفوها 20 سنه وبالاسكوبار هههههههههههههههههههه
ابومهند[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 54 دقيقة
والله انك كذوب يااللي طردوك وخلوك تبكي على الهواء مباشره