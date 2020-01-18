غرفة حائل تعلن عن وظائف لخريجي تخصصات الحاسبات

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت غرفة حائل ممثلة بلجنة الاتصالات وتقنية المعلومات عن استقبال طلبات توظيف من خلال نموذج لحصر أبناء وبنات الوطن من سكان منطقة حائل من خريجي تخصصات الحاسبات وتقنية المعلومات بكافة تخصصاتها سواء من حاملي الدرجات العليا أو شهادات البكالوريوس والدبلوم المتوسط .

وقالت الغرفة عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” إذا لم تكن مواطنا سعوديا ، أو تخرجت من تخصص آخر فنرجو منك عدم تعبئة البيانات، أما إذا كنت مواطنا من خريجي تخصصات الحاسب بكل أقسامها فنسعد بتعبئة طلبك حسب النموذج التالي متمنين لك التوفيق .

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