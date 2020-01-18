بالفيديو.. هند الفهاد: فتح الباب أمام الممثلات السعوديات يثري السينما

متابعة- أميرة خالد(صدى):

أكدت المخرجة هند الفهاد، اليوم السبت، أن التطورات التي شهدتها المملكة تنعكس بشكل كبير على الأعمال الفنية، وكذلك على الإقبال سواء على دور العرض أو المشاركات النسائية في التمثيل.

وقالت هند الفهاد، أن الأجواء الحالية ستنعكس على الأوضاع بشكل عام، حتى على الإقبال على دور السينما، كما أن اتاحة الفرص الآن فتح الباب أم الممثلات السعوديات بشكل كبير، يثري الأعمال السينمائية في المملكة؛ لافتة إلى أن مواهب التمثيل لدى الفتيات السعوديات موجودة منذ فترات طويلة.

وأوضحت ” الفهاد ” أن الفرصة كانت شحيحة جدا، وهو كان يحول دون ظهورهن بالشكل المعبر عن هذه المواهب؛ مضيفة: ” كما ينعكس الأمر على التعددية، خاصة أنه في السابق كنا نضطر إلى الميكب في حال عدم توفر جميع الأعمار التي تحتاجها الأدوار ” .