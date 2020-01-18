بالفيديو.. هند الفهاد: فتح الباب أمام الممثلات السعوديات يثري السينما
أكدت المخرجة هند الفهاد، اليوم السبت، أن التطورات التي شهدتها المملكة تنعكس بشكل كبير على الأعمال الفنية، وكذلك على الإقبال سواء على دور العرض أو المشاركات النسائية في التمثيل.
وقالت هند الفهاد، أن الأجواء الحالية ستنعكس على الأوضاع بشكل عام، حتى على الإقبال على دور السينما، كما أن اتاحة الفرص الآن فتح الباب أم الممثلات السعوديات بشكل كبير، يثري الأعمال السينمائية في المملكة؛ لافتة إلى أن مواهب التمثيل لدى الفتيات السعوديات موجودة منذ فترات طويلة.
وأوضحت ” الفهاد ” أن الفرصة كانت شحيحة جدا، وهو كان يحول دون ظهورهن بالشكل المعبر عن هذه المواهب؛ مضيفة: ” كما ينعكس الأمر على التعددية، خاصة أنه في السابق كنا نضطر إلى الميكب في حال عدم توفر جميع الأعمار التي تحتاجها الأدوار ” .
alfahd42[ عدد التعليقات: 23362 ] نشر منذ 13 ساعة
لابارك الله في دعوتك
لللل[ عدد التعليقات: 809 ] نشر منذ 12 ساعة
جدري ان شالله ياكل وجهك
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 53605 ] نشر منذ 12 ساعة
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
أبو عبد الرحمن[ عدد التعليقات: 477 ] نشر منذ 12 ساعة
عز المرأة ليس في مخالطة الرجال الأجانب في المسلسلات أو العفن بل في طاعتها لربها والإلتزام بأوامره والقرار في البيت أو تعمل في وظيفة ليست بل نسائية
أبو عبد الرحمن[ عدد التعليقات: 477 ] نشر منذ 11 ساعة
قال تعالى ( والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا)
ابو عبدالرحمن[ عدد التعليقات: 477 ] نشر منذ 11 ساعة
اللهم إكفنا شر هند الفهاد ودعوتها للمرأة أن تمثل في العفن الفني اللهم إكفنا شرها وشر دعوتها
alfahd42[ عدد التعليقات: 23362 ] نشر منذ 11 ساعة
اللهم آمين