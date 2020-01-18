حقيقة تفاوض زوج نانسي عجرم مع عائلة القتيل السوري
كشف غابي جرمانوس محامي فادي الهاشم زوج نانسي عجرم، عن حقيقة تفاوضه مع مع أسرة القتيل السوري داخل فيلا الفنانة اللبنانية قبل أسبوعين، وتعويضها بنصف مليون دولار، قائلة:” شائعة لا أساس لها من الصحة”.
وأضاف جرمانوس خلال تصريحات صحفية: ” ننفي ما تم تداوله بخصوص هذه المفاوضات.. وللقضاء الكلمة الفصل في القضية” .
يذكر أن النيابة العامة في لبنان وجهت تهمة القتل العمد للهاشم، كما أحيلت القضية إلى قاضي التحقيق في جبل لبنان لاتخاذ الإجراءات القانونية.
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