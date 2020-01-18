حقيقة تفاوض زوج نانسي عجرم مع عائلة القتيل السوري 

بيروت(صدى):

كشف غابي جرمانوس محامي فادي الهاشم زوج نانسي عجرم، عن حقيقة تفاوضه مع مع أسرة القتيل السوري داخل فيلا الفنانة اللبنانية قبل أسبوعين، وتعويضها بنصف مليون دولار، قائلة:” شائعة لا أساس لها من الصحة”.

وأضاف جرمانوس خلال تصريحات صحفية: ” ننفي ما تم تداوله بخصوص هذه المفاوضات.. وللقضاء الكلمة الفصل في القضية” .

يذكر أن النيابة العامة في لبنان وجهت تهمة القتل العمد للهاشم، كما أحيلت القضية إلى قاضي التحقيق في جبل لبنان لاتخاذ الإجراءات القانونية.