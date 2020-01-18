بالصور.. تكثيف أعمال النظافة على مدارس جدة استعدادا للترم الثاني 

نايف السالم(صدى):

كثفت أمانة جدة أعمال النظافة على مدارس مدينة جدة نظراً لعودة معلمي وطلاب المدارس غداً لبدء الترم الثاني، وتستمر أعمال النظافة على مدار السنة.

الأمانة تحرص على تقديم أفضل الخدمات البلدية للمرافق التعليمية حتى تكون جاهزة لاستقبال الطلاب والطالبات والكوادر التعليمية ، مبينا أن البلديات الفرعية بالتنسيق مع الإدارة العامة للنظافة والمرادم عملوا على حصر للمباني التعليمية في نطاق كل بلدية فرعية، وتحديد المباني الأكثر احتياجا ثم تكثيف أعمال النظافة وتهيئة محيطها استعدادا للعام الدراسي الجديد.