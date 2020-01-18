فيديو نادر يكشف الحشمة على أحد شواطئ فرنسا قبل 120 سنة

باريس(صدى):

أظهر مقطع فيديو نادر، اليوم السبت، أحد شواطئ فرنسا قبل أكثر من ١٢٠ سنة، حيث تم تصوير الفيديو عام ١٣١٨هـ-١٩٠٠م.

وظهر في الفيديو، تواجد عدد كبير من العائلات يجلسون على الرمال مباشرة في حين ظهرت النساء بملابس محتشمة.

وحاز المقطع على إعجاب عدد كبير من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي حيث علق بعضهم قائلًا : “يظهر هذا المقطع أن الحشمة والستر هما الأصل في المجتمعات الإنسانية، وأن التعرّي هو الأمر الطارئ.