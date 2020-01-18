بالصور.. الأهلي يتأهل إلى نصف نهائي كأس الملك ويواجه النصر
تمكن النادي الأهلي، مساء اليوم السبت، من الفوز على نظيره الوحدة بهدفين مقابل هدف، في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، الذي أقيم على ملعب ” مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية “.
وتأهل الأهلي إلى نصف النهائي؛ في المباراة التي شهدت إحراز الوحدة هدف مبكر بعد مرور 8 دقائق فقط عن طريق عبدالله الزوري ليصعب الأمر على السويسري كريسيتان جروس المدير الفني للأهلي منذ بداية اللقاء.
وتدارك الأهلي الخطأ وحاول العودة سريعًا في المباراة من أجل عدم تصعب الموقف بمرور الوقت، وبعد 18 دقيقة من هدف الوحدة تمكن الراقي من التعادل؛ فيما نجح عمر السومة المهاجم السوري للأهلي في التعادل في الدقيقة 26 من ركلة جزاء سجلها بقوة في أعلى مرمى حارس الوحدة كعادة السومة.
واستطاع الوافد الجديد ماركو مارين، خطف بطاقة التأهل إلى الدور المقبل في كأس الملك، بمتابعة رائعة لكرة مرتدة من حارس مرمى الوحدة ليواصل تألقه في الدقيقة 68؛ ليضرب الأهلي موعدًا قويًا مع النصر في نصف نهائي كأس الملك، سيلعب يوم 15 مارس المقبل على ملعب الجوهرة المشعة.
بـدريٰ علىٰ آلدِنيـآتِـزعزعٰ ثبآتـيٰ❣[ عدد التعليقات: 14836 ] نشر منذ 2 ساعتين
مبروك للملوك💚👑💪
alfahd42[ عدد التعليقات: 23323 ] نشر منذ 1 ساعة
مبروك للاهلاوية وحياكم الله والميدان بينا وبينكم للنهائي
alfahd42[ عدد التعليقات: 23323 ] نشر منذ 1 ساعة
ومن ذلحين نقول للفائز الف مبروك وبنتظار الفائز بين الزعيم وزعيم الجنوب
مزعل فرحان[ عدد التعليقات: 375 ] نشر منذ 1 ساعة
والله انى أهلاوي بس النصر يخوف عملاق وحمدلله فريق لحاله 😢😢😢
دهر[ عدد التعليقات: 2199 ] نشر منذ 1 ساعة
لا ليش الكذب عشان ابن عمتي 😊 عقبال الكاس
alfahd42[ عدد التعليقات: 23323 ] نشر منذ 1 ساعة
النصر مشكلته مع الفرق اللتي تلعب بطرق دفاعية وسطه لايجيد الدخول بعمق منطقة الخصم الا اذا فتح منطقته الخلفيه وخاصه من جهت الاجنحه
بـدريٰ علىٰ آلدِنيـآتِـزعزعٰ ثبآتـيٰ❣[ عدد التعليقات: 14836 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يبارك بعمرك💪🤩وياالحميع😊
بـدريٰ علىٰ آلدِنيـآتِـزعزعٰ ثبآتـيٰ❣[ عدد التعليقات: 14836 ] نشر منذ 1 ساعة
ليكون يوسف💪ولد عمتك😂
بـدريٰ علىٰ آلدِنيـآتِـزعزعٰ ثبآتـيٰ❣[ عدد التعليقات: 14836 ] نشر منذ 1 ساعة
ان شاء الله الكآس لناحنااا المتسلطنين له👑💪😊😂
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 91379 ] نشر منذ 1 ساعة
انا ابي ابارك لآختنا جنوبيه ، مبروك ومن تقدم لتقدم أفضل ..
.. فاقدينها الله يردها باالسلامه ..
alfahd42[ عدد التعليقات: 23323 ] نشر منذ 1 ساعة
معليه يا اهلاويين الملعب بيننا
اهم شي ربي يفكنا من السومه ودجانيني
ابوبدر[ عدد التعليقات: 1721 ] نشر منذ 55 دقيقة
قالوا الهوية قلت اهلاوي 💚. الف مبروك للاهلي وباذن الله فالنا الكأس. والنصراوية الميدان بيننا
alfahd42[ عدد التعليقات: 23323 ] نشر منذ 54 دقيقة
ابو محمد الظاهر انها هي بدري على الدنيا تزعزع ثباتي نفس الاسلوب
خلنا ننشدها وهي مهيب كاذبه اذا هي هي تراها بتقول ايه انا
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 91379 ] نشر منذ 51 دقيقة
جزاك الله خير ..
.. عليك السؤال وعلى تقبل الجواب ..
دهر⌛[ عدد التعليقات: 2199 ] نشر منذ 53 دقيقة
ايه جوجو😍 أمه بنت عم أبي😊وكمان صديق الطفولة😊بس عاملة نفسي ناسية☺عشان ابو العيال😂😂بس شفت الماتش عشانك والله😍
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 91379 ] نشر منذ 47 دقيقة
يا اهلاً يا اخت دهر ..
.. طولتي الغيبه ، ياهلااا ..
alfahd42[ عدد التعليقات: 23323 ] نشر منذ 52 دقيقة
مبروك يا ابو بدر وكل الاهلاوية والميدان يا حميدان بيننا وبينكم
بـدريٰ علىٰ آلدِنيـآتِـزعزعٰ ثبآتـيٰ❣[ عدد التعليقات: 14836 ] نشر منذ 51 دقيقة
الله يبارك بعمرك اخ ابو محمد😊والجميع انا موجوده بس تطورناباالآسم🙈😊😂
بـدريٰ علىٰ آلدِنيـآتِـزعزعٰ ثبآتـيٰ❣[ عدد التعليقات: 14836 ] نشر منذ 49 دقيقة
والنعم فيكم جميع دهر💚مبدع ماشاء الله وننتظر المزيد منه
بـدريٰ علىٰ آلدِنيـآتِـزعزعٰ ثبآتـيٰ❣[ عدد التعليقات: 14836 ] نشر منذ 48 دقيقة
ايوه انا يااخ الفهد😊وتوقعتكم عرفتوني والظاهر مافطن لي الا دهر💚😊😂
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 91379 ] نشر منذ 45 دقيقة
ماشاء الله ، هاالحين عرفناك يا اخت جنوبيه ..
.. انا اول يوم اقرا هاالأسم احسبه اسم جبل مايتزحزح من مكانه ..
alfahd42[ عدد التعليقات: 23323 ] نشر منذ 48 دقيقة
ايه هذه دهر تقول لها جوجو الظاهر انها هي
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 91379 ] نشر منذ 43 دقيقة
ايه عرفناها يا اخ فهد ، وانا اول احسبها من جبال شُمرخ ..
alfahd42[ عدد التعليقات: 23323 ] نشر منذ 44 دقيقة
ايه يا ابو محمد هذه هي جنوبيه متطوره في الاسم
بس اقترح عليك اختنا جنوبيه تغيرين بعض الشيء في الاسم بدال بدري على الدنيا تزعزع ثباتي خليها
يالله طلبتك لاتزعزع ثباتي
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 91379 ] نشر منذ 41 دقيقة
التطور حلو حتى ولو باالأسم ..
alfahd42[ عدد التعليقات: 23323 ] نشر منذ 38 دقيقة
صادق يا العميد
بـدريٰ علىٰ آلدِنيـآتِـزعزعٰ ثبآتـيٰ❣[ عدد التعليقات: 14836 ] نشر منذ 40 دقيقة
هههههه الله يسعدك اخ ابومحمد😊وجعل ماتفقد غالي والجميع يارب🤲تم يااخ الفهد😊
alfahd42[ عدد التعليقات: 23323 ] نشر منذ 39 دقيقة
وهي جبل من جبال الجنوب
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 91379 ] نشر منذ 30 دقيقة
صح ..
.. الله يوفقها بنت الاجواد ..
ياالله طلبتك لاتِـزعزعٰ ثبآتـيٰ❣[ عدد التعليقات: 14836 ] نشر منذ 36 دقيقة
هههههه😊تسلمون😊
alfahd42[ عدد التعليقات: 23323 ] نشر منذ 32 دقيقة
انا لي شهر مادخلت التعليق الا البارحة الاولى
وفاقد ناس كثير من المعلقين اللي نعرفهم عسى المانع خير
راعي الددسن ودانه ومحرومه وغيرهم كثير
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 91379 ] نشر منذ 27 دقيقة
ياهلااابك .. انت الحلا والطرا ياالفهد الصياد اللي يصيد وما ينصااد ..
.. نورت الدنيا كلها بوجودك السافر ..
alfahd42[ عدد التعليقات: 23323 ] نشر منذ 24 دقيقة
النور نورك يا عميد صدى
اما الصيد يبيله متقاعد يتصيد في الارض الفلاة ماوراه دوام اخر ليل ولا اول ليل ولا صباح
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 91379 ] نشر منذ 20 دقيقة
كل بشانه والى الاقدار مشقيه ..
.. الله يعين ياالحبيب الله يعين ..
دهر⌛[ عدد التعليقات: 2199 ] نشر منذ 22 دقيقة
الله يسلمك جوجو😍 ايه صح يوسف لاعب مبدع والدليل انه عاد بقوة ويقدم مستوى رائع رغم ايقافه سنتين عن اللعب😊بس عندي سؤال؟ هذا اللي اسمه عمر السومة ليش مايضحك؟ صدقيني لو ابتسم شوي تاخذو الدوري😂😂😂
alfahd42[ عدد التعليقات: 23323 ] نشر منذ 18 دقيقة
هذا وهو مايضحك وشلون لو يضحك
دهر⌛[ عدد التعليقات: 2199 ] نشر منذ 20 دقيقة
اهلا بيك أخ أبو محمد تسلم 😊 طمني عن حال الكتكوتة الصغيرة ان شاء الله فيه تطور؟
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 91379 ] نشر منذ 17 دقيقة
لله الحمد والشكر ..
.. ابشرك من حسن الى احسن من كرم الباري ..
.. شكراً اختنا الفاضله على السؤال ..
.. اتمنى من الله لكم كعائله حياة كريمة هنيئة سعيده .. آمين ..
دهر⌛[ عدد التعليقات: 2199 ] نشر منذ 20 دقيقة
اهلا بيك أخ أبو محمد تسلم 😊 طمني عن حال الكتكوتة الصغيرة ان شاء الله فيه تطور؟
alfahd42[ عدد التعليقات: 23323 ] نشر منذ 13 دقيقة
عسى ماشر يا ابو محمد وش الكتكوته المذكورة اعلاه
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 91379 ] نشر منذ 9 دقائق
عندي بنيه تتأخر باالكلام وإنطوائيه بعض الشيء ، بس لله الحمد تتحسن اوضاعها من وقت لوقت ..
alfahd42[ عدد التعليقات: 23323 ] نشر منذ 7 دقائق
الله يعافيها ويبلغكم فيها وهي في احسن صحة
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 91379 ] نشر منذ 3 دقائق
اللهم آمين ..
.. جزاك الله خير يا اخ الفهد ..
.. انا اكتب هاالحين وهي تلعب حولي حاطه خيمه ، عاملة نفسه طالعه قيله هههههههههههه ..