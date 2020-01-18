بالصور.. الأهلي يتأهل إلى نصف نهائي كأس الملك ويواجه النصر

ماجد محمد(صدى):

تمكن النادي الأهلي، مساء اليوم السبت، من الفوز على نظيره الوحدة بهدفين مقابل هدف، في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، الذي أقيم على ملعب ” مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية “.

وتأهل الأهلي إلى نصف النهائي؛ في المباراة التي شهدت إحراز الوحدة هدف مبكر بعد مرور 8 دقائق فقط عن طريق عبدالله الزوري ليصعب الأمر على السويسري كريسيتان جروس المدير الفني للأهلي منذ بداية اللقاء.

وتدارك الأهلي الخطأ وحاول العودة سريعًا في المباراة من أجل عدم تصعب الموقف بمرور الوقت، وبعد 18 دقيقة من هدف الوحدة تمكن الراقي من التعادل؛ فيما نجح عمر السومة المهاجم السوري للأهلي في التعادل في الدقيقة 26 من ركلة جزاء سجلها بقوة في أعلى مرمى حارس الوحدة كعادة السومة.

واستطاع الوافد الجديد ماركو مارين، خطف بطاقة التأهل إلى الدور المقبل في كأس الملك، بمتابعة رائعة لكرة مرتدة من حارس مرمى الوحدة ليواصل تألقه في الدقيقة 68؛ ليضرب الأهلي موعدًا قويًا مع النصر في نصف نهائي كأس الملك، سيلعب يوم 15 مارس المقبل على ملعب الجوهرة المشعة.