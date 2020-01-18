ريال مدريد يتربع في صدارة الدوري الإسباني بالفوز على إشبيلية

نواف السالم(صدى):

تصدر فريق ريال مدريد، اليوم السبت، الدوري الإسباني لكرة القدم مؤقتا؛ عقب الفوز على ضيفه اشبيلية بهدفين مقابل هدف في الجولة العشرين من المسابقة، وذلك على ملعب سانتياجو برنابيو.

وتقمص البرازيلي كاسيميرو دور البطولة وسجل هدفي الفوز للريال في الدقيقتين 57 و69، فيما سجل الهولندي لوك دي يونج الهدف الوحيد لاشبيلية في الدقيقة 64.

وارتفع رصيد ريال مدريد إلى 41 نقطة في الصدارة بفارق نقطة واحدة عن برشلونة الوصيف والذي يلتقي غدا الأحد، مع ضيفه غرناطة، فيما توقف رصيد اشبيلية عند 36 نقطة في المركز الثالث.