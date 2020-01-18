قصة مؤثرة لشاب تابعه الملايين في «تيك توك» بعد رقصه

نيودلهي(صدى):

تحوّل عشريني في الهند من شاب عادي إلى نجم «تيك توك» يتابعه الملايين في العالم للاستمتاع برقصه.

وأوضح الشاب الذي يدعى سوميت جاين، أنه اكتشف تمتعه بموهبة الرقص والتمثيل، لافتا إلي أن عدد متابعينه بلغ 4 ملايين.

وشارك جاين مقاطع فيديو له عبر «تيك توك» للتعبير عن موهبته، مما دفعه إلي اللجوء إلى المنصة ليتعرّف عليه كافة أبناء الهند بالرغم من تعرضه للسخرية من أفراد عائلته بدأوا السخرية منه والتشكيك في قراراته، ولكنه لم يكن يستمع إليهم، وتابع مشواره الذي أوصله إلى ملايين الناس.