أخصائي أمراض باطنية: الإنفلونزا تصيب ملايين الناس في الشتاء فقط

صيتة العماش(صدى):

عرف الدكتور حسام الدين البين، أخصائي أمراض الباطنية بمستشفى الحمادي بالرياض وعضو الجمعية الأمريكية للداء السكري، الإنفلونزا بأنها مرض فيروسي شديد العدوى يصيب الجهاز التنفسي وينتشر من شخص لآخر بواسطة رذاذ العطاس والسعال والكلام.

وأوضح حسام الدين البين، أن عدوى الإنفلونزا موسمية، فعادة يتم إنتشار العدوى في فصل الشتاء وتستمر عدة أسابيع، وتصيب ما يقدر بمائة مليون إنسان في أمريكا وأوروبا واليابان ( تقريبا 10 % من السكان )؛ بالإضافة لمنع الملايين من الناس من مزاولة أعمالهم أو الذهاب لمدارسهم بالإضافة لأنها مسؤولة عن أكثر من عشرون ألف وفاة سنوياً بسبب المضاعفات التي تسببها خاصة عن كبار السن والمصابين بأمراض مزمنة.

وقال أخصائي الأمراض الباطنية، أنه تقسم فيروسات الإنفلونزا إلى نوعين فيروسات ( أ ) وفيروسات ( ب ) وكل مجموعة تحتوي على عدد كبير من سلالات الإنفلونزا والتي لديها قدرة كبيرة على تركيبها بشكل مستمر، وبمقارنة الإصابة بالإنفلونزا بالفيروسات الأخرى التي تصيب الجهاز التنفسي نجد أن أعراض الإصابة بالإنفلونزا تكون شديدة وتطول لفترة من الزمن قد تمتد من أسبوع لأسبوعين.

وأكد ” البين ” أنها تسبب بالإضافة للسعال والعطاس وألم البلعوم أعراض جهازية مثل ارتفاع الحرارة الشديد والتي قد تصل لحد درجة (40 ) مئوية وكذلك الصداع وآلام عضلية ومفصلية مع تعب جسمي عام ، وعند الأطفال قد تحدث إقياءات وإسهالات متكررة مع أحتمال إصابتهم بتشنجات نتيجة إرتفاع الحرارة؛ أما الزكام العادي؛ فأعراضه تكون موضعية في الأنف والحلق مع عطاس وارتفاع خفيف للحرارة والشفاء يكون سريعاً عادة خلال عدة أيام.

وأجاب على سؤال هل هناك مضاعفات خطيرة للإصابة بالإنفلونزا؛ بنعم قد تحدث مضاعفات خطيرة عند الإصابة بالإنفلونزا خاصة عند كبار السن والمرضى الذين لديهم أمراض مزمنة ، فقد يحدث لديهم إلتهاب رئوي حاد أو إلتهاب في العضلات، أو إلتهاب في الدماغ والأغشية الدماغية ( السحايا ) أو إلتهاب حاد في عضلة القلب أو الغشاء المغلف له، وقد تحدث لدى المريض متلازمة الصدمة السمية Toxic Sheck Syndrome.

ونصح جميع المرضى المتقدمين في السن ( فوق عمر الخمسين ) أو الذين لديهم أمراض مزمنة بالجهاز التنفسي مثل الربو القصبي وكذلك المصابين بالأمراض القلبية، أمراض الفشل الكلوي المزمن، وكذلك الأمراض الكبدية المزمنة، أو الدموية المزمنة مثل فقر الدم المنجلي، ومرضى السرطان، المرضى المصابين بأذيات النخاع الشوكي والمقعدين بالفراش نتيجة الجلطات الدماغية، ننصح جميع هؤلاء بأخذ لقاح الإنفلونزا الموسمية بشكل سنوى قبل بدء فصل الشتاء.

وأشار إلى أن بسبب أن فيروسات الانفلونزا لها القدرة على التغيير بشكل مستمر وبالتالي فإن مناعة الجسم لاتستطيع التصدي للفيروسات الجديدة، ولذلك أنشأت منظمة الصحة العالمية أكثر من (110) مركزأ في أكثر من (80) دولة حول العالم تقوم بمراقبة الانفلونزا.

ولفت إلى أنه تجمع معلومات عن الفيروس وانتشاره، وتفحص عينات من دم المرضى لتحديد خصائصه، وترسل هذه المعلومات إلى منظمة الصحة العالمية سنوياً؛ ليتم دراستها لتحديد المكونات السنوية للقاح الإنفلونزا والذي يتم تطويره سنوياً من قبل طرحه للاستخدام.