عادات تحسن الذاكرة وتحمي من الزهايمر

أميرة خالد(صدى):

كشف أطباء أن هناك العديد من العوامل التي يمكن أن تضعف أداء مركز الذاكرة في الدماغ وتطور الحالات الأكثر خطورة مثل الخرف ومرض الزهايمر.

وأكدت الدراسات الحديثة أنه من الممكن تحسين الوظائف الإدراكية وكفاءة الذاكرة من خلال إجراء تغييرات بسيطة في نمط الحياة، مثل الأكل الصحي ودمج النشاط البدني وتخفيف التوتر، وتمارين الذاكرة في حياتك اليومية.

ويساعد تناول الكثير من الفواكه والخضراوات على زيادة استهلاك مضادات الأكسدة مثل الكاروتينات وفيتامين (هـ) وفيتامين (د)

كما تساعد بعض تمارين اليوغا مثل وضعية ”الأسانا“ أو ”السيراسيسانا“ أو ”السارفاجسانا“ على تحسين تدفق الدم إلى الدماغ، مما يحسن التفكير والقدرة على التعلم والذاكرة.

ويعمل تناول أسماك الماء البارد على تقليل استهلاك الدسم وخفض مستويات حمض اللينوليك الموجود في السمن والزبدة ومنتجات الألبان الأخرى.

وينصح الأطباء بتناول أنواع مثل التونة وسمك السلمون والماكريل 2-3 مرات في الأسبوع، فهي غنية بأحماض أوميغا 3 الدهنية التي تعزز صحة الدماغ واستقراره.

في حين قال الباحثون إن الحفاظ على حياة اجتماعية نشطة يعزز القدرات العقلية ويساعد في تأخير الخرف والأمراض التنكسية.