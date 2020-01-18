الهلال والنصر يلتقيان أتلتيكو مدريد وسبورتنج لشبونة

طلال الغامدي(صدى):

ينظم معهد إعداد القادة بالرياض، النسخة الأولى من بطولة كأس القادة السعودي للناشئين لكرة القدم، والتي تنطلق غدًا الأحد، خلال الفترة من 19 إلى 26 من يناير الجاري؛ بمشاركة ستة أندية عالمية.

وتعد الأندية، هي أتلتيكو مدريد الإسباني، وزينيت سانت بطرسبرغ الروسي، وريد ستار الصربي، وسبورتينغ لشبونة البرتغالي، وجينك البلجيكي، وفيتورول كونستانتا الروماني ، إضافة إلى الهلال والنصر.

وتستهل البطولة مبارياتها، غدًا الأحد، بمواجهة الهلال أمام سبورتينغ لشبونة البرتغالي، تليها مباراة النصر أمام أتلتيكو مدريد الإسباني، فيما يلتقي زينيت سانت بطرسبرغ الروسي مع فيتورول كونستانتا الروماني، بينما يواجه جينك البلجيكي نظيره وريد ستار الصربي.