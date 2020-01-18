العدل توضح كيفية الحصول على صك إعالة

فهد القزيز(صدى):

ردت وزارة العدل على مواطنة ترغب في الحصول على صك إعالة، وتريد التعرف على الطريقة والإجراءات والشروط اللازمة لذلك.

وقالت المواطنة في استفسار إنها حاولت أن تحصل على صك إعالة من خلال الموقع الإلكتروني، إلا أنه طُلب منها تحديد الجهة التي سيوجه لها الصك.

وردت الوزارة قائلة : يمكن التقدم بطلب إلكتروني إثبات إعالة عبر الرابط التالي (هنا)، والتوجه لمحكمة الأحوال الشخصية بعد الاعتماد.

وأضافت أنه يشترط خطاب من الجهة طالبة الصك وشاهدان ومزكيان، وتنظر المحكمة في شمول الجهة طالبة الإنهاء للمنع من إصدار الصك المنصوص عليها في التعميم رقم 13/ ت/ 7475.