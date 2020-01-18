تسهيل دخول مواطني 60 دولة إلى «الشينغن»

وكالات(صدى):

كشف الموقع الرسمي لنظام المعلومات والترخيص الأوروبي ETIAS، أنه بدءاً من العام 2021، سيستطيع مواطني 60 دولة استخراج تأشيرة إلكترونية قبل شروعهم بالسفر إلى أوروبا.

وأوضح أنه يمكن للمسافرين تقديم الطلب، واستخراج تأشيرة دخول ETIAS في غضون دقائق، وهو وسيلة لتعزيز أمن المنطقة من خلال تأمين الحدود الأوروبية مع السماح للمسافرين في نفس الوقت بحرية الحركة في منطقة الشنغن.

ويسمح نظام تأشيرة ETIAS، للسلطات الأوروبية إجراء فحص مسبق للأفراد باستخدام معلوماتهم قبيل وصولهم إلى دول الاتحاد الأوربي ليعطيهم متسع من الوقت لتحديد أي مخاطر أمنية قبل حدوثها؛ وسيتمكن مواطنو الـ60 دولة دخول جميع البلدان الـ 26 في منطقة الشنغن.

وفي السياق نفسه، يمنح النظام الجديد، المسافرين إمكانية البقاء في أوروبا لمدة 90 يومًا خلال فترة 180 يومًا، ويمكن للمسافرين أيضًا الدخول إلى أوروبا عدة مرات طالما أنهم لم يستنفدوا الحد الأقصى لمدة 90 يومًا لإقامتهم.